Brexit sonrası İngiltere'de yaşayan 'Kıbrıslılara' oturma izni başvurusu çağrısı

Birleşik Krallık’ın 31 Ocak 2020 tarihinde AB’den ayrılmasıyla birlikte, İngiliz hükümeti yeni bir göçmenlik hukuku politikası uygulamaya karar verdi. Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komisyonu, Birleşik Krallık’ta yaşayan veya çalışan tüm Kıbrıslılara çağrıda bulundu.

Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komisyonu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı vatandaşlara çağrıda bulunarak, 30 Haziran 2021 yılına kadar oturma izni için başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

SERBEST DOLAŞIM

Geçiş sürecinden sonra İngiltere iş için serbest dolaşım hakkını sonlandıracak. Göçün nasıl kontrol edileceği ve yönlendirileceği henüz tam net değil.

İngiltere’ye 3 ay turist olarak seyahat etmek isteyenler için vize şartı yok. Ama İngiltere’de çalışmak isteyen AB vatandaşları çalışma ve oturma izni almak zorunda...

ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

Öğrenciler için başlangıçta bir değişiklik yok. İngiltere, yabancı öğrencilerin ülkesine gelmesine önem veriyor. Ancak geçiş sürecinin sona ermesiyle Eylül 2021 tarihinden itibaren öğrenci harçlarının yükselmesi bekleniyor.

AB öğrenciler için üniversite ücretlerinde uygulanacak indirimler kaldırılıyor ve student finance adı altında verilen eğitim kredisi de durduruluyor.