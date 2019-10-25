Brexit'te kritik gün: AB'nin kararı dengeleri değiştirebilir

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, İngiltere'nin Brexit erteleme talebiyle ilgili nihai kararı bugün veriyor.
İngiltere Başbakan Boris Johnson, erken seçim için pazartesi önerge vereceğini açıkladı. Basına açıklamalarda bulunan Johnson, ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürmek için pazartesi parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na önerge sunacağını bildirdi. İngiliz yasalarına göre, erken seçim önergesinin milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor.
Öte yandan İşçi Partisi Lideri Cornby bu talebi desteklemediğini duyurdu.
DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Muhalefet partilerinin, Brexit tarihi ertelenmeden ve anlaşmasız Brexit ihtimali ortadan kalkmadan erken seçime destek vermesi beklenmiyor ancak pazartesinden önce Brexit'in ertelenmesi durumunda, dengelerin değişebileceği belirtiliyor.