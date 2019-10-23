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Brexit yine ertelenirse, İngiltere erken seçime mi gidecek?

İngiltere Parlamentosu Salı akşamı Brexit Anlaşması'yla ilgili yasa tasarısının 3 gün içinde oylanmasını 308'e karşı 322 oyla reddetti. BBC'ye konuşan Başbakanlıktan bir kaynak, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'i ertelemesi halinde, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçime gitmek isteyeceğini söyledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:52
Brexit yine ertelenirse, İngiltere erken seçime mi gidecek?

BBC Politika Muhabiri Vicki Young, Brexit'in 3 ay yani 31 Ocak'a kadar ertelenmesi halinde Liberal Demokrat Parti'nin muhtemelen erken seçime gidilmesini destekleyeceğini belirtti.

Bir diğer BBC Politika Muhabiri Nick Eardley, İskoçya Ulusal Partisi'nden bazı kaynakların kendisine, bu durumda SNP'nin de erken seçimden yana olacağını söylediklerini aktardı.

Bu durumda İngiltere'de erken seçime gidilip gidilmemesinde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin tavrı belirleyici olacak.

Erken seçim için 650 üyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin en az üçte ikisinin yani 434 üyenin desteği gerekiyor.

48 saat içinde böyle bir karar alınırsa, seçimin yapılabileceği en erken tarih ise 28 Kasım.

Başbakan Boris Johnson Eylül ayında iki kez milletvekillerinden erken seçime onay vermelerini istemiş ancak bu talebi reddedilmişti.

Avam Kamarası

İngiltere'de erken seçime gidilebilmesinin diğer yollarıysa;

  • Hükümetin, ilgili yasada bir değişiklik yaparak Avam Kamarası'nda milletvekillerinin çoğunun desteğiyle, Lordlar Kamarası'nın da onayı halinde, seçim kararı alması
  • Hükümetin ana muhalefet tarafından verilebilecek güvensizlik önergesi sonrası yapılacak güvenoylamasıyla düşürülmesi ve 2 hafta içinde yeni bir hükümet kurulamaması
  • Hükümetin kendisi için güvensizlik önergesi vermesi, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kendi hükümetini düşürümesi ve muhalefet partilerinin 2 hafta içinde hükümet kurmayı başaramaması

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi ülkelerin liderlerine Brexit'in ertelenmesi yönünde tavsiyede bulunacağını açıkladı.

Fransa'nın Avrupa Bakanı Amelie de Montchalin ise ülkesinin Brexit'in "teknik nedenlerle aylar değil sadece günlerle sınırlı" bir süre için ertelenmesi fikrine açık olduğunu söyledi.

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Brexit
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