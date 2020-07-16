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Brezilya'da 1 günde 1233 kişi koronavirüsten öldü

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 233 artarak 75 bin 366'ya ulaştı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 10:07
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Brezilya'da 1 günde 1233 kişi koronavirüsten öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı da 39 bin 924 artarak 1 milyon 966 bin 748’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 393 bin 176 vaka ve 18 bin 640 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsü yenenlerin sayısı ise 1 milyon 255 bin 564 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok COVID-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüs
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