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Brezilya'da 1269 kişi daha hayatını kaybetti

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 269 artarak 46 bin 510'a yükseldi.

18 Haziran 2020 Perşembe 09:42
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Brezilya'da 1269 kişi daha hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bin 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 46 bin 510'a, vaka sayısı da 32 bin 188 artarak 955 bin 377'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 191 bin 517 vaka ve 11 bin 521 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 138 kişinin ölümüne neden olan virüs, 86 bin 963 kişide görüldü.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsCoronavirüs
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