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Brezilya'da 612 kişi daha hayatını kaybetti

Brezilya'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 612 kişinin hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 43 bin 332 oldu.

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:53
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Brezilya'da 612 kişi daha hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı da 17 bin 110 artarak 867 bin 624'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 178 bin 202 vaka ve 10 bin 694 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 672 kişinin ölümüne neden olan virüs, 79 bin 572 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsCovid-19
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