Brezilya'da bir günde en yüksek ölüm: 3 bin 650 can kaybı

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 650 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 307 bin 112'ye yükseldi.

Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka 12 milyon 400 bini geçti

Son 24 saatte 84 bin 245 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 404 bin 414'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 392 bin 374 vaka ve 70 bin 696 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 824 bin 95'e ulaştı.

Meksika'da 651 ölüm

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, COVID-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 651 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 303 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 200 bin 862'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 219 bin 845'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 755 bin 798'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de vaka sayısı 2 milyon 291 bin

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı vefat sayısı 55 bin 235'e, 12 bin 936 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 51'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 64 bin 479 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya'da can kaybı 62 bin 600'ü aştı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 62 bin 645'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 395 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 367 bin 337'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 255 bin 948'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.