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Brezilya'da can kaybı 50 bini aştı

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 641 artarak 50 bin 617'ye ulaştı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 14:05
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Brezilya'da can kaybı 50 bini aştı

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı da 17 bin 459 artarak 1 milyon 85 bin 38'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüs
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