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Brezilya'da cezaevinden 26 mahkum firar etti

Brezilya'da bir cezaevinden en az 26 mahkumun kaçtığı bildirildi.

21 Ocak 2020 Salı 11:27
Brezilya'da cezaevinden 26 mahkum firar etti

Acre eyaleti Adalet ve Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Rio Branco bölgesindeki cezaevinde bir hücrenin duvarında delik açan mahkumların, cezaevinin dış duvarına tırmanmak için birbirine bağladıkları çarşafları kullandıkları belirtildi.
Brezilya'nın O Globo gazetesinde yer alan haberde, firar eden mahkumların, pazar günü Paraguay'daki cezaevinden kaçan çoğu mahkumla aynı çeteden oldukları ileri sürülürken, yetkililer konuyu henüz doğrulamadı.
Diğer yandan Brezilya polisi, Paraguay'ın Pedro Juan Caballero kentindeki cezaevinden kaçan 75 mahkumdan birini yakaladıkları bilgisini paylaştı. Mahkumun kimliği açıklanmadı.
PARAGUAY'DA ÇOĞU BREZİLYALI 75 MAHKUM CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞTİ
Yetkililer, pazar günü Paraguay'ın Brezilya sınırı yakınında yer alan Pedro Juan Caballero kentindeki cezaevinden 75 mahkumun kaçtığını açıklamıştı.
Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, kaçanlardan çoğunun Brezilyalı uyuşturucu çetesi üyesi olduğunun tespit edildiğini, gardiyanlardan bazılarının da mahkumların kaçmasına yardım ettiğini belirtmişti.
Acevedo, bu olayın Brezilyalı çetelerin, silah ve uyuşturucu kaçakçılığında Paraguay'ı bir geçiş noktası olarak kullandığının delili olarak değerlendirilebileceğini vurgulamıştı.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaCezaevi
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