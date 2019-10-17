Brezilya'da çöken binada ölü sayısı 3'e yükseldi

Brezilya'nın Ceara eyaletinde salı günü çöken 7 katlı binanın enkazında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

İtfaiye yetkilisi Eduardo Holanda, Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde önceki gün 7 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini belirtti.

Holanda, enkaz altında kaldığı sanılan 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, polis soruşturma başlattı.

İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, önceki gün, binanın enkazında 1 kişinin cesedine ulaşıldığını, 10 kişinin yaralı kurtarıldığını ve 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini açıklamış