Brezilya'nın Ceara eyaletinde salı günü çöken 7 katlı binanın enkazında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı bildirildi.
İtfaiye yetkilisi Eduardo Holanda, Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde önceki gün 7 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini belirtti.
Holanda, enkaz altında kaldığı sanılan 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.
Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, polis soruşturma başlattı.
İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, önceki gün, binanın enkazında 1 kişinin cesedine ulaşıldığını, 10 kişinin yaralı kurtarıldığını ve 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini açıklamış
Brezilya'da çöken binada ölü sayısı 3'e yükseldi
Brezilya'nın Ceara eyaletinde salı günü çöken 7 katlı binanın enkazında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı bildirildi.