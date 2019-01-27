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Brezilya'da çöken maden atık barajında ölü sayısı artıyor...

Ölü sayısı 40'a yükseldi

27 Ocak 2019 Pazar 10:28
Brezilya'da çöken maden atık barajında ölü sayısı artıyor...

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının cuma günü çökmesinin ardından ölü sayısı 40'a çıktı. 

Minas Gerais itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık 200 ila 300 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.
Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

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Barajın, birçok işçinin öğle yemeği yediği esnada çöktüğü ve kurtarma ekiplerinin, barajın çökmesiyle oluşan yoğun çamur akıntısına gömülen yemekhaneye henüz ulaşamadığı bilgisi paylaşıldı.
Barajın çökmesinin ardından ölü sayısı en son 34 olarak açıklanmıştı.

Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde yaşayanların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti. 

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurmuştu. 
Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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BrezilyaMaden Atık BarajıçökmeHaber
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