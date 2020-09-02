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Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 1215 kişi öldü

Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1215, Hindistan'da 1045, Meksika'da 827 kişi hayatını kaybetti.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:37
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Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 1215 kişi öldü

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1215 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1215 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 122 bin 596’ya, vaka sayısı da 42 bin 659 artarak 3 milyon 950 bin 931’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 814 bin 375 vaka ve 30 bin 375 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 159 bin 96 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bin 333'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1045 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bin 333'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 78 bin 357 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 769 bin 523'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 901 bin 908 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bin 241'e yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 827 artarak 65 bin 241'e ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 476 artışla 606 bin 36'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 421 bin 373 kişi iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. 

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsCovid19
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