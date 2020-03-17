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Brezilya'da 'koronavirüs' isyanı

Yüzlerce mahkûm firar etti

17 Mart 2020 Salı 09:07
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Brezilya'da 'koronavirüs' isyanı
Brezilya'da koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktı, toplam bin 350 mahkûm firar etti.

Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık bin 350 mahkumun firar ettiği öğrenildi.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Sao Paulo eyaletindeki Mongagua, Tremembe, Mirandopolis ve Porto Feliz kentlerindeki çoğunluğu yarı açık cezaevlerinde Kovid-19'un yayılmasına karşı ziyaretlerin ve geçici çıkışların kısıtlandırılması gibi önlemler nedeniyle isyan çıktı.

Mongagua kentinde yaklaşık 400 mahkûm kaçtı.

Mirandapolis kentindeki isyanda 926, Taubate'de ise 30 mahkûm firar etti.

Mahkûmların ateş yakarak çıkardığı isyanların, yarı açık cezaevinde bulunan ve 17 Mart için planlanan geçici çıkış izninin Kovid-19 virüsünün yayılması tehlikesiyle ertelenmesinden dolayı çıktığı bildirildi.

Brezilya güvenlik güçlerinin Mongagua'daki yarı açık cezaevinden kaçan 41 mahkûmu yakaladığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüs
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