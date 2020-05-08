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Brezilya'da Kovid-19'dan yüzlerce yeni ölüm daha açıklandı

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 615 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 615 artışla 8 bin 536'ya, vaka sayısı da 10 bin 503 artarak 125 bin 218'e yükseldi

08 Mayıs 2020 Cuma 00:28
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Brezilya'da Kovid-19'dan yüzlerce yeni ölüm daha açıklandı

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 615 artışla 8 bin 536'ya, vaka sayısı da 10 bin 503 artarak 125 bin 218'e yükseldi.

Ülkede 51 bin 370 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1643'ünün ölüm sebebi ise araştırılıyor. AA'nın haberine göre; nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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