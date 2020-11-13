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Brezilya'da öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu

Brezilya'da bir öğretim görevlisi canlı yayında ders anlattığı sırada evine giren hırsızlar tarafından alıkonularak soyuldu.

13 Kasım 2020 Cuma 09:26
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Brezilya'da öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu

Bölge basınına yansıyan habere göre, Sao Paulo Üniversitesinde öğretim üyesi olan 51 yaşındaki Mario Candido Santos'un evine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden canlı yayında ders verdiği sırada 4 hırsız girdi.

Hırsızlardan biri Santos'un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu.

Santos'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı. Santos ve soygun sırasında evde bulunan hamile kızı yara almadan kurtarılırken hırsızların çaldığı cep telefonu, bir miktar para ve bazı eşyaların Santos'a iade edildiği belirtildi. 

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