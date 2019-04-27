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Brezilya'da polis baskını sırasında sahibini 'Annecim, polis' diye uyaran papağana gözaltı

Brezilya'da bir papağan, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen sahiplerini polis baskını sırasında "Annecim, polis" diyerek uyardığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:06
Brezilya'da polis baskını sırasında sahibini 'Annecim, polis' diye uyaran papağana gözaltı
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Teresina kentindeki Vila Irma Duce mahallesinde yapılan baskında, yeşil tüylü papağan polisler eve girer girmez bağırmaya başladı.

Baskında yer alan bir polis memuru "Bunun için eğitilmiş olmalı. Polis yaklaşır yaklaşmaz, bağırdı" dedi.

Papağanın gözaltına alınmasının ardından, Teresine Hayvanat Bahçesine götürüldüğü belirtildi.

"Sessiz kalma hakkını kullanıyor gibiydi"

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Brezilyalı bir gazeteci, papağanın sessiz kalma hakkını kullanıyor gibi göründüğünü söyledi ve "Şimdiye dek hiç ses çıkartmadı" dedi.

Veteriner Alexandre Clark da "Çok sayıda polis memuru gelip gitti ama hiçbir şey söylemedi" diye konuştu.

Polis, papağanın "India" adıyla tanınan sahibinin geçmişte iki kez uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandığını belirtti.

India'nın 30 yaşındaki kocası Edvan'ın da, baskın yapılan evde kokain bulunmasının ardından tutuklandığı duyuruldu.

Globo televizyonunun haberine göre 16 yaşındaki kızları ise iç çamaşırında içinde esrar bulunmasının ardından, uyarı verilerek serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 27.04.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaPolisHaber
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