Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
Nargile sigaradan daha tehlikeli
Nargile sigaradan daha tehlikeli
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!

Brezilya'da polis grevleri nedeniyle afet durumu ilan edildi

Brezilya’nın Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan şiddet olayları nedeniyle afet durumu ilan etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 17:00
Brezilya'da polis grevleri nedeniyle afet durumu ilan edildi
banner10

Yerel basına konuşan Faria, eyalette 180 günlük afet durumu ilan edildiğini belirterek, "İstatistik Ofisi ve Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Sekreterliği tarafından gönderilen veriler ve polis faaliyetlerinin felce uğramasından kaynaklanan şiddet düzeyindeki artış göz önüne alındı." dedi.

Afet durumuna ilişkin yayınlanan kararnameye göre, durum devam ettiği sürece kamu idaresinin doğrudan veya dolaylı tüm malları, hizmetleri ve çalışanları, kamu güvenlik sisteminin gerekli hizmetlerini sunmak için kullanıma hazır bulunacak.

Eyaletteki polis ve itfaiyecilerin 19 Aralık’ta başlayan grevi sonrasında bölgedeki suç oranlarında ciddi artış görülmüştü.

Federal hükümet, kamu güvenliğinin sağlanması için eyalete 2 bin 800 asker göndermişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddia edildi
Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddia edildi
Fransa'da sığınmacı kampı operasyonla boşaltıldı
Fransa'da sığınmacı kampı operasyonla boşaltıldı
İran'daki protestolar
İran'daki protestolar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim