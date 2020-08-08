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Brezilya'da son 24 saatte 1079 kişi hayatını kaybetti

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1079, Hindistan'da 933, Meksika'da 794 kişi hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:37
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Brezilya'da son 24 saatte 1079 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1079 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572’ye, vaka sayısı da 50 bin 230 artarak 2 milyon 962 bin 442’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 608 bin 379 vaka ve 24 bin 735 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 68 bin 394 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 933 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 518’e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 61 bin 537 artarak 2 milyon 88 bin 611’e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 427 bin 5 kişi iyileşti. COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 794 artarak 51 bin 311'e ulaştı.

Meksika'da COVID-19 vaka sayısı 6 bin 717 artışla 469 bin 407'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 313 bin 386 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsCoronavirüs
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