Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Arabadan uyuşturucu çıktı
Arabadan uyuşturucu çıktı
Postayla uyuşturucu geldi
Postayla uyuşturucu geldi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Brezilya'da son 24 saatte 1085 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi hayatını kaybetti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 09:46
612 Okunma
Brezilya'da son 24 saatte 1085 kişi hayatını kaybetti

COVID-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1085 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1085 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 665’e, vaka sayısı da 47 bin 161 artarak 3 milyon 717 bin 156’ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 776 bin 135 vaka ve 29 bin 194 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 908 bin 84 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1023 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bin 472'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 75 bin 760 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 310 bin 234'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 523 bin 771 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 626 artarak 62 bin 76'ya ulaştı.

Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı 5 bin 267 artışla 573 bin 888'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 396 bin 758 kişi de iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBrezilyaMeksikaHindistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 37 yıl hapis yatan mahkum DNA testiyle aklandı
ABD'de 37 yıl hapis yatan mahkum DNA testiyle aklandı
Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı
Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı
Son 24 saatte Çin'de 8, Güney Kore'de 441 vakaya rastlandı
Son 24 saatte Çin'de 8, Güney Kore'de 441 vakaya rastlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim