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Brezilya'da son 24 saatte 1237 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1237, Hindistan'da 886 ve Meksika'da 819 kişi hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2020 Cuma 09:24
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Brezilya'da son 24 saatte 1237 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1237 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bin 493’e, vaka sayısı da 53 bin 139 artarak 2 milyon 912 bin 212’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 589 bin 670 vaka ve 24 bin 448 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 47 bin 660 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 886 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 585'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 62 bin 538 artarak 2 milyon 27 bin 74'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 378 bin 105 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 819 artarak 50 bin 517’ye ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 590 artışla 462 bin 690’a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 308 bin 848 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat't a saptanmış ve ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBrezilya
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