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Brezilya'da son 24 saatte 1311 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1311, Hindistan'da 740, Meksika'da 718 kişi hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2020 Cuma 11:24
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Brezilya'da son 24 saatte 1311 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1311 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 84 bin 82’ye, vaka sayısı da 59 bin 961 artarak 2 milyon 287 bin 475’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 452 bin 7 vaka ve 20 bin 894 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 570 bin 237 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 740 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 601'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 49 bin 310 artarak 1 milyon 287 bin 945’e ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 817 bin 208 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 718 artarak 41 bin 908’e ulaştı.

Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı ise 8 bin 438 artışla 370 bin 712’ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 236 bin 209 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsCovid19
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