Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Flaş Haber
5 yeni pozitif vaka
Kapat

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro üçüncü kez 'pozitif'

Koronavirüse (COVID-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 3'üncü testi de pozitif çıktı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:07
672 Okunma
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro üçüncü kez 'pozitif'

Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'ya dayandırdığı haberde, Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyiye gittiği ancak Başkanın "dün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığı" ifade edildi.

Bolsonaro'nun, "karantinadan sıkıldığı" için geçen hafta yaptırdığı COVID-19 testi de pozitif sonuçlanmıştı.

Koronavirüse yakalandığı 7 Temmuz'dan bu yana Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.

Bolsonaro, daha önce COVID-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. 

Brezilya'da, 81 bin 487 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 159 bin 654 kişide görüldü.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBrezilyaJair Bolsonaro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de günlük ölüm sayısı yeniden binin üzerine çıktı
ABD'de günlük ölüm sayısı yeniden binin üzerine çıktı
Etiyopya kargo uçağı Çin'deki havalimanında alev aldı
Etiyopya kargo uçağı Çin'deki havalimanında alev aldı
İngiltere'de muhalefet, Johnson'ı Rusya'nın seçimlere müdahalesini geçiştirmekle suçladı
İngiltere'de muhalefet, Johnson'ı Rusya'nın seçimlere müdahalesini geçiştirmekle suçladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim