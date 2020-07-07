Brezilya Devlet Başkanı Covid-19'a yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi salgını hafife alan ve Covid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen 65 yaşındaki Bolsonaro, virüs karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmişti.

Ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda 2 kez sağlık bakanı değiştirilmişti.

Salgını 'küçük bir grip' olarak niteleyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da Covid-19 tespit edildi.