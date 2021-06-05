Brezilya, Sputnik V salgın aşısına acil kullanım onayı verdi

Anvisa'dan yapılan açıklamaya göre kurumun yönetim kurulu, Brezilya'da altı eyaletin valileri, Brezilya Bölgeler Arası Kalkınma Konsorsiyumu ve Uniao Quimica adlı ilaç şirketi tarafından alınan, Sputnik V'ye acil kullanım onayı verilmesini öngören kararı oy çokluğuyla kabul etti.

Sputnik V aşısını kullanma izni verilen eyaletler Bahia, Pernambuco, Ceara, Maranhao, Piaui ve Sergipe oldu.

Anvisa'nın İlaç ve Biyolojik Ürünlerden Sorumlu Genel Müdürü Gustavo Santos, kurumun mevcut verilere dayanarak aşının kalitesini, etkinliğini ve güvenirliğini doğrulayamadığını ve aşıyı kullanacak eyaletlere halkı bu konuda geniş biçimde bilgilendirme yükümlülüğü getirdiklerini söyledi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının Brezilya'ya temmuzda ulaşacağını ifade etti.

Brezilya, 15 Mayıs'ta aşıyı tescil eden Ekvador'un ardından Sputnik V aşısına kullanım izni veren 67. ülke oldu.

21 Mayıs'ta Uniao Quimica adlı ilaç şirketi, Rus Sputnik V Kovid-19 aşısının ilk partisini ürettiklerini duyurmuştu.