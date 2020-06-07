Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Brezilya ve Meksika'da COVID-19 kaynaklı can kaybı artıyor

Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti.

07 Haziran 2020 Pazar 10:47
585 Okunma
Brezilya ve Meksika'da COVID-19 kaynaklı can kaybı artıyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da 341 kişi yaşamını yitirdi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Vaka sayısı ise 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.

Son Güncelleme: 07.06.2020 10:50
Anahtar Kelimeler:
MeksikaBrezilyaCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Louisiana eyaletinde acil durum ilan edildi
ABD'nin Louisiana eyaletinde acil durum ilan edildi
ABD'de 'George Floyd' protestoları 12. gününde
ABD'de 'George Floyd' protestoları 12. gününde
Avustralyalı sörfçü, köpek balığı saldırısında öldü
Avustralyalı sörfçü, köpek balığı saldırısında öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim