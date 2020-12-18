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Brezilya Yüksek Mahkemesi COVID-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi

Dünyada sangında en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi.

18 Aralık 2020 Cuma 14:34
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Brezilya Yüksek Mahkemesi COVID-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi

Mahkeme kararında kimsenin iradesi dışında aşılanamayacağı ancak aşının belirli koşullarda zorunlu tutulabileceği belirtildi.

Kararda, merkezi ve yerel hükümetlerin aşı olmak istemeyen yurttaşlara ceza veya kısıtlama uygulayamayacağı vurgulandı.

Mahkemenin kararının ülkede aşı karşıtı görüşlerin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Datafolha araştırma şirketinin yaptığı anket, ülkenin yaklaşık yüzde 20'sinin COVID-19 aşısı olmayı istemediğini ortaya koydu.

Aynı şirketin 4 ay önce yaptığı ankette, aşı olmak istemeyenlerin oranı yüzde 10 civarında çıkmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptığı açıklamalarda kendisinin aşı olmayacağını ifade ederken zorunlu aşılamaya karşı olduğunu vurguluyor.

Bolsonaro, 7 Temmuz'da virüse yakalanmıştı.

Bugüne kadar 7 milyon 111 bin 527 kişinin COVID-19'a yakalandığı ülkede, virüs nedeniyle 184 bin 876 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

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