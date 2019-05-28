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Brezilya’da 3 hapishanede 42 mahkum ölü bulundu

Brezilya’nın kuzeyinde yer alan Amazonas eyaletindeki üç hapishanede 42 mahkûmun ölü bulunduğu bildirildi.

28 Mayıs 2019 Salı 12:48
Brezilya’da 3 hapishanede 42 mahkum ölü bulundu
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Yetkililer, önceki gün Amazonas’ın Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi yerleşkesinde çıkan kavgada 15 mahkûmun öldüğünü, dün de aynı kentteki üç hapishanede 42 mahkûmun ölü bulunduğunu kaydetti.

Amazonas eyaleti cezaevi biriminden yapılan açıklamada, üç cezaevindeki 42 mahkûmun boğularak öldüğünün sanıldığı belirtildi.

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Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, cezaevlerinde durumun kontrol altına alınması için özel kuvvet ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi’nde önceki gün ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kargaşa ve kavgada 15 mahkûm yaşamını yitirmişti.

Aynı cezaevinde, 2017’nin ocak ayında çıkan ayaklanmada 56 mahkûm yaşamını yitirmiş, çok sayıda mahkûm kargaşadan faydalanarak firar etmişti. (BRT/AA)

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Son Güncelleme: 28.05.2019 12:49
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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