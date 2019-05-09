Brezilya’da eski devlet başkanı tekrar cezaevine gidecek

Temer, 2. Federal Bölge Mahkemesinin kararı sonrasında evinin önünde bekleyen yerel basın mensuplarına, perşembe günü gönüllü olarak mahkemeye gideceğini söyledi. Angra 3 nükleer santral inşaatının yüklenici firmalarından Engevix mühendislik firmasının sahibinin iddiaları ve Cumhuriyet Başsavcılığının araştırmaları sonrası rüşvet almak ve yolsuzluk yapmakla suçlanan Michel Temer, 21 Mart tarihinde Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesinin kararı ile tutuklanmıştı.
Eski başkan, suçlamaları reddederken, soruşturmada kanıt bulunmadığını iddia etmişti.
Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesi Yargıcı Marcelo da Costa Bretas, Nisan ayında Michel Temer’e karşı “yolsuzluk, zimmete para geçirme ve para aklama” nedeniyle yapılan iki suç duyurusunu daha kabul ederek, eski başkanın “araba yıkama” operasyonu kapsamında da yargılanmasına karar vermişti.