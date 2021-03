Brezilya’da günlük can kaybı rekoru kırıldı

Brezilya’da araştırmacılar ve doktorlar, Amazon bölgesindeki yeni ve daha agresif Covid-19 türü yüzünden Güney Amerika’nın alarm verdiğini açıkladılar.



Güney Amerika’da son dönemde artan can kayıpları sayısının bu yeni Covid-19 türü sebebiyle ortaya çıktığını belirten uzmanlar, yeni türün gençlerde daha çok görüldüğünü açıkladı.



Brezilya, Covid-19 sebebiyle can kayıplarında bu hafta en yüksek sayıya ulaşırken, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı çeyrek milyonu aştı. Özellikle geçtiğimiz gün günlük can kaybı rekoru kırarak bin 641 Covid-19 kaynaklı ölüm bildiren Brezilya’nın yanı sıra bir diğer Güney Amerika ülkesi Peru da ülke olarak ikinci dalgaya girme tehlikesiyle mücadele ediyor.



EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ YENİDEN ENFEKTE ETME



Brezilyalı araştırmacılar tarafından yayınlanan raporda, P.1 olarak adlandırılan yeni varyantın daha önce Brezilya'da tespit edilen Covid-19 türlerinden 1,4 ila 2,2 kat daha bulaşıcı olduğu açıklanırken yeni varyantın en önemli özelliğinin daha önce Covid-19 geçirmiş kişileri yüzde 25 ila 61 arasında yeniden enfekte etme kabiliyetinin olduğu bildirildi.

Halk sağlığı uzmanları ise, özellikle Brezilya’nın, mevcut Covid-19 aşılarını daha az etkili hale getirebilecek yeni P.1 varyantının güçlü versiyonları için bir üreme alanı olma riskini taşıdığı konusunda uyardı.



‘BİRÇOK EYALETTE SAĞLIK SİSTEMLERİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA’



Sao Paulo Üniversitesi'nde epidemiyolog olarak görev yapan Eliseu Waldman konuyla ilgili, "Burada dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Brezilya'daki birçok eyaletin sağlık sistemleri zaten çökmüş durumda ve diğerleri de önümüzdeki birkaç gün içerisinde çökecek" dedi.Güney Amerika’da yeni varyant ile ilgili araştırma yapan pek çok doktor ise, yeni varyantın yaygınlaşmasıyla birlikte çoğu 30’lu ve 40’lı yaşlarda ve geçmişte sağlık sorunu olmayan kişilerdeki enfeksiyonların arttığını bildirdi.



İLK SEMPTOMLAR ÇOK DAHA ERKEN ORTAYA ÇIKIYOR



Peru'da açıklama yapan doktorlar da, hastaların ilk semptomların ortaya çıkmasından sadece üç veya dört gün sonra yani geçen yıl ortalama dokuz ila on dört güne kıyasla daha hızlı şekilde hastalandığını söyledi.



Lima’nın Guillermo Almenara Irigoyen Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde çalışan doktor Rosa Lopez, "Virüs farklı davranıyor. Gerçekten agresif. Durum çok zor, gerçekten korkunç" şeklinde konuştu.

‘P.1, 10 KAT DAHA FAZLA VİRAL YÜK TAŞIYOR’



Peru’da Oswaldo Cruz Vakfı'nda yeni tür üzerinde çalışan araştırmacı olan Felipe Naveca, “"En kötü andayız. P.1 şimdiye kadar Brezilya'nın her yerinde olsaydı şaşırmam” derken “Brezilya'nın zaten yüzlerce yeni Covid-19 varyantına ev sahipliği yaptığını tahmin ediyoruz ancak P.1 şimdiye kadarki en endişe verici olanı” ifadelerini kullandı.



Felipe Naveca, P.1 varyantının bazı açılardan Brezilya’da görülen bütün Covid-19 türlerinden 10 kat daha fazla viral yük taşıdığının altını da çizdi.

PERU’DA HASTALAR ARASINDAN SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALINIYOR



Brezilya’da halihazırda eyaletlerin üçte ikisinde yoğun bakım ünitelerinin yüzde 80’in üzerinde yoğunlukta olduğu bildirilirken Peru’da da Ocak ayı itibarıyla hastane kapasiteleri yetmemeye başladı.

Peru’daki doktorların yeni yoğun bakım ünitelerinde yatak boşaldığında onlarca hasta arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bildirilirken Şili’de de solunum cihazı eksikliği bulunduğu açıklandı.



Güney Amerika’daki bulaşıcı hastalık uzmanları, Latin Amerika aşılama kampanyalarının hızlandırılmaması durumunda yeni varyantın Kolombiya ve Bolivya’da da etkili olacağını bildirdi.