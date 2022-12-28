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Brezilya’da kaybolan balıkçı 2 gün şamandıraya tutunarak hayatta kaldı

Brezilya açıklarında teknesinden düşen bir balıkçı, 2 gün süren aramanın ardından sinyal şamandırasına tutunmuş halde bulundu.

28 Aralık 2022 Çarşamba 22:49
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Brezilya’da kaybolan balıkçı 2 gün şamandıraya tutunarak hayatta kaldı



Brezilya'da 43 yaşındaki David Soares, teknesi Atlantik Okyanusu'nda sürüklendikten 2 gün sonra arkadaşı tarafından kurtarıldı.

Yerel basına konuşan Soares, teknesinden düştüğünü ve tutunmayı başardığı şamandıraya rastlamadan önce 4 saat yüzdüğünü söyledi.

Soares, 25 Aralık'ta Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyindeki Atafona sahilinden balık tutmak üzere tek başına açılmıştı.

Brezilya'nın G1 portalına konuşan Soares, "Benim için ilk 10 dakika en zoruydu çünkü ne pahasına olursa olsun tekneye geri dönmek istedim. Fakat akıntı çok kuvvetliydi ve ulaşamadım" dedi.

“KENDİMİ AKINTIYA BIRAKTIM”

Teknesine geri dönemeyeceğini anlayınca üzerine ağırlık yapan gömleğini ve pantolonunu çıkarıp kendini akıntıya bıraktığını kaydeden Soares, "Su dalgalı ve hava rüzgarlıydı. Bu yüzden daha az enerji kullanmak için kendimi akıntıya bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Dört saat denizde sürüklenen Soares, ardından Açu limanı yakınlarındaki bir şamandıraya tutunmayı başardı.

Balıkçı, "Yardım gelmeden önce donarak öleceğimi düşündüm" diye konuştu.

Ailesinin merak edip aramaya koyulmasının ardından Soares, 2 günün ardından balıkçı arkadaşlarından biri tarafından fark edildi.

Son Güncelleme: 28.12.2022 23:53
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