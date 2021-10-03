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Brezilya'da Korkunç olay!

Brezilya'da gece annesi tarafından emzirildikten sonra babasının kundağına koyduğunu iddia ettiği bebek, sabah çiftin arasında ölmüş olarak bulundu. Anne ve baba, bebeği ezdiklerini kabul etmedi.

03 Ekim 2021 Pazar 20:52
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Brezilya'da Korkunç olay!
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Brezilya'nın Cornwal kentinde yaşayan Alise Hulme ve Michael Finney isimli çiftin, 18 gün önce kızları dünyaya geldi. Bebeklerinikendi odalarındaki kundağa yatıran anne ve baba, 3 hafta sonra korkunç bir olay yaşadı.

SABAH BABASININ KOLUNUN ALTINDA BULUNDU

Asha-May Finney isimli bebek, gece annesinin emzirmesinin ardından iddialara göre kundağa konuldu. Çift daha sonra uykuya daldı. Ancak kalktıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Küçük çocuk, babasının koltuğu altında cansız şekilde yatıyordu.

İKİSİ DE İDDİALARI KABUL ETMEDİ.

Olayın ardından karakola götürülen Alise Hulme ve Michael Finney çifti, haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Baba Finney, bebeği gece kundağına koyduğunu kesin olarak hatırladığını söyledi. Hakim ise 18 günlük bir bebeğin kendi başına kundaktan çıkamayacağını söyledi.

MAHKEME "KAZAYA" HÜKMETTİ

Talihsiz olayın mahkemesi de kısa süre içerisinde görüldü. Hakim, yaşanan acı olayın bir kazadan ibaret olduğuna karar verdi. Hakim, bebeğin vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Son Güncelleme: 03.10.2021 23:57
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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