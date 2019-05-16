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Brezilya’da öğrenciler sokakta, Cumhurbaşkanı’ndan olay laf: Hepsi embesil

Brezilya'da gerilim üst düzeyde... öğrenciler ve öğretmenler, hükümetin temel eğitim ve yüksek öğretimdeki kesintilerini protesto etti. Birçok şehirde gerçekleşen gösterilere katılanlar hakkında Cumhurbaşkanı Bolsonero, "Embesiller" dedi.

16 Mayıs 2019 Perşembe 10:18
Brezilya’da öğrenciler sokakta, Cumhurbaşkanı’ndan olay laf: Hepsi embesil
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Brezilya’da öğrenciler ve öğretmenler, hükümetin temel eğitim ve yükseköğretimdeki kesintilerini birçok şehirde protesto etti, bazı üniversitelerde eğitime ara verildi. Brezilya Eğitim Bakanlığı’nın nisan ayında açıkladığı, temel eğitim ve yüksek öğretimdeki elektrik, su ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalardaki kesintiler ülkenin bütün eyaletlerinde, 200’den fazla şehirde öğrenciler ve öğretmenler tarafından protesto edildi.

Öğrenciler otobüsleri yakarken, toplu ulaşımda sloganlar attı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez gerçekleşen ve bir çok üniversitede eğitime ara verilmesine neden olan protesto gösterileri hakkında ABD gezisinde konuştu. Bolsonaro, “Suyun formülünü sorarsanız bilmezler, hiçbir şey bilmezler. Federal üniversitelerin çekirdeğini oluşturan akıllı küçük bir azınlığın manevra kitlesi olarak kullanılmakta olan faydalı salaklar. Onlar embesil” ifadelerini kullandı.

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Göstericiler sokakta Bolsonaro’yu eleştirdi.

Brezilya’da hükümet, vergi gelirleri beklenenden düşük olduğu için, nisan ayı sonunda 63 üniversite ve 38 federal eğitim kurumunun bütçelerinde kesintiye gitmişti. Eğitim Bakanlığı yetkililerine göre kesintiler su, elektrik, hizmet alımı, teçhizat ve araştırma faliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalara uygulanırken, öğrenci yardımı, maaş ve emekli maaşlarının ödenmesi gibi zorunlu harcamalar bu kesintilerden etkilenmedi.

Brezilya’nın birçok ülkesinde halk sokağa çıktı.

Brezilya Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin toplam 49,6 milyar Brezilya Reali (12,4 milyar ABD doları) olan bütçesinin zorunlu olmayan harcamalar olarak adlandırılan kısmından 1,7 milyar Brezilya Reali (425 milyon ABD doları) kesintiye giderken, yılın ikinci döneminde eğer vergi gelirleri artarsa kesilen paranın serbest bırakılabileceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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