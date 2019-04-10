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Brezilya’daki şiddetli yağışlarda onlarca ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği, bin 200 kişinin evlerinden tahliye edildiği, 220 kişinin ise evsiz kaldığı bildirildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:00
Brezilya’daki şiddetli yağışlarda onlarca ölü
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Rio de Janeiro eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, kentin güney ve batı bölgelerinde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu sel nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 10’a yükseldiği, bin 200 kişinin evlerinden tahliye edildiği, 220 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Rio de Janeiro itfaiyesinden yapılan açıklamada ise bir taksi içinde yağmurdan kaçmaya çalışan bir büyükanne, torunu ve taksi şoförü ile farklı bölgelerde üç kişinin sel sularında boğulduğu, sel sularının getirdiği çamur altında kalan üç kişinin öldüğü, bir kişinin ise elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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Rio de Janeiro Belediye Meclisi, şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin en yüksek ölçekte, 3. seviye “kriz” aşamasında olduğunu duyurdu.

Okulların eğitime ara verdiği kentte halkın mecbur kalmadıkça bulundukları yerleri terk etmemesini tavsiye eden Belediye Meclisi, şiddetli yağmurlar süresince kentteki 36 farklı bölgede 59 kere sirenlerin çaldığını
açıkladı.
Rio de Janeiro Belediye Meclisi, tehlikeli alanlarda yaşayanların derhal güvenli bölgelere gitmeleri, yamaçlık alanlarda yaşayanların heyelan riskine karşı uyanık olmaları ve güvenli yerlere taşınmaya hazır olmaları, dağlık alanlardan ve sel bölgelerinden geçen yollardan kaçınılması, şiddetli rüzgar ve
elektrik boşalmalı yağışlarda ağaçların yakınında, elektrik dağıtım şebekelerinde ve açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

“Yatırım yapacak paramız yok”

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, dün yaptığı açıklamada, şehirdeki fırtınaların etkilerini azaltmak için yatırım yapacak paraları olmadığını söyledi.
Kentin tehlikeli bölgelerinde yaşayan insanların güvenli yerlere taşınması ya da sel suyunu boşaltmaya yarayan yeni yeraltı rezervuarlarının inşa edilmesi için kaynakları olmadığını ifade eden Crivella, federatif anlaşmanın gözden geçirilmesi ve şehirlere kaynaklarını alabilmeleri için daha fazla özerklik verilmesi gerektiğini vurguladı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaYağış
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