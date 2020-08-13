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Brezilya’dan Çin’e gönderilen dondurulmuş tavuk kanatlarında corona virüs tespit edildi

Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında yapılan corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 13:04
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Brezilya’dan Çin’e gönderilen dondurulmuş tavuk kanatlarında corona virüs tespit edildi

Yetkililer, Haziran ayından itibaren ithal edilen et ve deniz ürünlerinde corona virüs kontrolleri yaptıklarını belirtti.

Shenzhen'in sağlık yetkilileri, Brezilya’dan gelen dondurulmuş tavuk kanatlarında corona virüs olduğunu açıkladı.

Söz konusu olayın ardından ürünlerin depolandığı bölgede çalışanlara yapılan corona virüs testinin tamamının negatif çıktığı, tavuk ürünlerinin bulunduğu yerdeki diğer gıdalarda yapılan testlerin de negatif sonuç verdiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaÇinKoronavirüs
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