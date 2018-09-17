British Airways Londra-Tahran Seferlerini 22 Eylül'de Sonlandıracağını Duyurdu

İngiliz havayolları şirketi British Airways, 22 Eylül’de Londra-Tahran seferlerini sonlandıracağını bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamada, başkent Londra'dan İran’ın başkenti Tahran’a yapılan doğrudan uçuşların 22 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.



Tahran’dan Londra’ya ise son uçuşun ise 23 Eylül’de yapılacağı belirtildi.



Şirket, 23 Ağustos’ta karşılıklı olarak Londra-Tahran seferlerinin “ticari” sebeplerle eylül ayında sonlandıracağını açıklamıştı.