British Airways pilotları Nisan ve Mayıs’ta maaşlarının yarısını alacak

Coronavirüs Dünya’da en çok havayolu şirketlerini etkiledi. İngiliz havayolu şirketi British Airways, 4 bin 500 pilota iki ay süreyle yarı maaş vereceğini duyurdu.

British Airways’in bu kararının, pilotların sendikası olan BALPA tarafından da Kabul edildiği belirtildi.

Sky News haber kanalına göre, işveren ve sendika, krizin devamı halinde, sosyal güvenlik ödemelerini durdurmayı da görüşecek.

İşveren ve sendika, belirsiz dönemde birlikte hareket etmeye de karar verdi.