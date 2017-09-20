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Brüksel'deki Sudanlı sığınmacılar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkezdeki parkta ve civarında kalan Sudan kökenli sığınmacıları Sudan'dan gelen heyet tespit edecek.

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:56
Brüksel'deki Sudanlı sığınmacılar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkezdeki parkta ve civarında kalan Sudan kökenli sığınmacıları Sudan'dan gelen heyet tespit edecek.
      
Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'ın Brüksel Büyükelçiliğiyle yürüttükleri ortak çalışma sonucu Sudan'dan gelen heyetin özellikle Brüksel'deki Maximilien parkı ve civarında kalan kaçak göçmenleri tespit edeceğini duyurdu.     

Park ve civarındaki tren istasyonlarında kalan kaçak sığınmacıların yüzde 50'sinin Sudanlı olduğunu belirten Francken, bu kişilerin Avrupa'ya girdikten sonra kimliklerini yok ettiklerini, bu nedenle hangi ülkeden olduklarını tespit etmenin zorlaştığını kaydetti.     

Francken, Belçika'ya iltica başvurusunda bulunmayan Sudanlı sığınmacıların ülkelerine geri gönderileceğini bildirdi.     

Sudan'dan gelen heyetin ilk etapta yasa dışı göçmenlerin tutulduğu kapalı bir merkezdeki Sudan kökenli sığınmacıları tespit edeceğini aktaran Francken, "İlk etaptaki hedef 80 Sudanlı sığınmacının tespit edilmesi." ifadesine yer verdi.     

Belçika polisinin park ve tren garı civarında düzenlediğioperasyonlarda geçen hafta 160 sığınmacının gözaltına alındığı bildirilmişti. Francken'in bu operasyonları tanımlamak için sosyal medya hesabında "temizleme" ifadesini kullanması ülke genelinde büyük tepkiye neden olmuştu. Mülteci ve Göç Bakanı Francken de bu tanımlamanın hatalı olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı.     

Brüksel'de kaçak bulunan Sudan kökenli sığınmacıların Belçika'da kalmak istemediği, İngiltere'ye geçmeye çalıştığı belirtiliyor.      

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