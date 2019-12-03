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Brüksel kısmi alkol yasağına gidiyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkez bölgesindeki bazı cadde ve sokaklarda gece yarısından sabaha kadar alkol tüketimine yasak getirildi.

03 Aralık 2019 Salı 13:05
Brüksel kısmi alkol yasağına gidiyor

Brüksel Belediye Meclisinin aldığı karar 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Belediye ilk 6 ay deneme süreci yürütecek. Alınan sonuçlara göre karar uzatılabilecek.

Brüksel merkezde bazı cadde ve sokaklarda uygulanacak yasak Boulevard Anspach, Place Fontanais, Place De Brouckere, Place de la Monnaie, Rue du Midi, Rue des Fripiers ve Rue des Halles gibi bölgeleri kapsayacak.

Bu bölgelerde gece yarısı ile sabah saatleri arasında alkol tüketirken yakalananlara 350 euro ceza verilebilecek.

Yasak, bölgelerdeki kafe ve restoranları kapsamayacak.

Kararın, bölgelerde alkol etkisi altında bulunan kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 03.12.2019 13:07
Anahtar Kelimeler:
YasakAlkolBrüksel
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