Brüksel’de "Otomobilsiz Gün" etkinliği

Belçika’da her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinlikleri, bu yıl da renkli geçti.Kent sakinleri, otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu. Boşalan yollarda bazıları yürümeyi tercih ederken, bazıları da bisiklet ve kaykaylarıyla gezdi.

Sadece otobüs, taksi ve özel izinli araçların trafiğe çıkabildiği gün dolayısıyla kentte toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.

Otomobilsiz Gün etkinliği kapsamında toplu taşıma araçları, ambulans ve itfaiye araçlarına kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulandı.

Kaynak: AA