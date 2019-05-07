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Brunei'de tartışma yaratan kanun ertelendi

Brunei Sultanlığı'nda, geçen ay yürürlüğe giren eşcinsellerle ilgili kanunun yürürlüğü ertelendi.

07 Mayıs 2019 Salı 10:15
Brunei'de tartışma yaratan kanun ertelendi
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Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, basına yaptığı açıklamada, geçen ay yürürlüğe giren Şeriat Ceza Kanunu Uygulaması’na ilişkin, “Bazı ceza maddelerimiz yanlış anlaşılmalara sebep oldu ve uluslararası alanda kaygı yarattı” dedi. Bolkiah, yaklaşık 20 senedir ertelenen “eşcinsel ilişkilere ölüm cezası” kanunun uygulamasının yeniden uzatıldığını duyurdu.

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Brunei Sultanlığı’nda İslam Ceza Hukuku Yasası’nın ilk üç aşaması 2014 yılında yürürlüğe girmişti. Başbakanlıktan geçen ay yapılan açıklamada, 2013 tarihli İslam Ceza Hukuku Yasası’nın, 3 Nisan 2019 itibariyle tamamen yürürlüğe girdiği, ülkede ikili hukuk sistemi uygulamasının süreceği belirtilmişti. Ülkede İslam ceza hukukunun tamamen yürürlüğe girmesinin yanı sıra tecavüz, eşcinsel ilişki ve zina gibi suçların recm ve kırbaçla cezalandırılmasına yönelik kanunlar uluslararası toplum ve örgütler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ünlü aktör George Clooney ve müzisyen Elton John, dünya genelinde Brunei sermayesine ait lüks otelleri boykot çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Brunei Sultanlığı
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