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Bu çadır sayesinde su altında kamp yapmak mümkün

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:34
Bu çadır sayesinde su altında kamp yapmak mümkün

Dünyanın denizlerini keşfetmek dalgıçlar içi oldukça zorlu ve yorucu bir iş. Sürekli yüzeye dönüp geri inmek de çözüm değil. Bu çadırlar ise keşif süreçlerini epey hızlandırma potansiyeline sahip.

Dalgıçların karşı karşıya oldukları pek çok zorluk var. Tanklarında bulunan oksijen miktarı kısıtlıdır, vücutları yoğun bir basınca maruz kalır ve dinlenmek için tek yapabilecekleri ise yüzeye çıkmaktır. Kaldı ki yüzeye çıkış da hem yorucudur hem de çok hızlı çıkışlar sağlık sorunlarına ve vurgun riskine sebep olur.

National Geographic kaşifi Michael Lombardi ve New York Üniversitesi profesörü Winslow Burleson, patentini aldıkları buluşlarının dalgıçların en önemli sorunlarından birinin üstesinden gelmeyi sağladığını söylüyor. Bu şişirilebilir çadır, deniz yüzeyinin metrelerce altında bile olsa dalgıçlara güvenli bir bölge oluşturuyor. Su altında şişirilip sabitlenen çadır, dalgıçların gidip gelebilecekleri güvenli bir nokta kurmayı sağlıyor.

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Yaklaşık 23 kilogramlık çadır, özel bir vinil, naylon ve polyester karşımından oluşuyor. Ayrıca çadırın iskeletini oluşturan, paslanmaz çelik bir de iskelet var.

Çadır, şarj edilebilir bataryalardan güç alan motorlar sayesinde dalgıçlara 6 saate kadar oksijen sağlayabiliyor. Bu bataryalar oksijen sensörünü ve oksijen gözlem ekranlarını da çalıştırıyor.

Gelecekte dalgıçlar, askeri personelin gerçekleştireceği arama kurtarma çalışmaları, ticari dalış etkinlikleri gibi etkinliklerde kullanılması beklenen çadır şimdilik prototip halinde. Çadırın içinde dalış maskelerini çıkartmak, oksijen tüpü değiştirmek, yemek yemek hatta kısa süreli uyumak bile mümkün.

Çadırı geliştiren ikilinin şu anda uygun fiyatlı bir ticari versiyon üretimi için kolları sıvadı.

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Anahtar Kelimeler:
çadırTeknolojiHaber
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