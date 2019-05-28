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Bu çocuk 'soğukkanlılık sembolü' ilan edildi!

Rusya’da arkasında bulunan ev yanarken umarsızca salıncakta sallanmaya devam eden bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Çocuk, sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘soğukkanlılık sembolü’ ilan edildi.

28 Mayıs 2019 Salı 10:21
Bu çocuk 'soğukkanlılık sembolü' ilan edildi!
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin yandığı ve evin etrafında toplanan bir grup yetişkinin bunu izlediği görülüyor. Bu sırada bir çocuk, yanan evin yakınında bulunan bir salıncakta umarsızca sallanmaya devam ediyor. Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları, diğer çocukların yetişkinlerle birlikte yangını izlediği; çocuğun ise, ‘boş kalan salıncağın’ keyfini çıkardığı şeklinde yorumlar yaptı.

DHA

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Bazı kullanıcılar çocuğun sakinliğini ‘ürkütücü’ bulduklarını belirtirken, bazı kullanıcılar olayla dalga geçerek; “Rusya'da soğukkanlı olmak önemli. Bu çocuk zor zamanlarımızın üstesinden gelir”, “çocuk Devlet Duma'sı milletvekili” gibi yorumlarda bulundu.

DHA

Ayrıca, yerel medyada yer alan haberlere göre evde çıkan yangın çevre yapılara da sıçradı ancak durum itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Soğukkanlılık Sembolü
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