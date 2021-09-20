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Bu da ‘e-bebek’: İnternetten bulduğu sperm ve özel kitle çocuk sahibi oldu

Britanya’da yaşayan bir kadın, internetten bulduğu sperm bağışçısının yardımı ve alışveriş sitesinden sipariş verdiği özel kitle kendi kendine hamile kalıp bebek doğurdu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 16:44
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Bu da ‘e-bebek’: İnternetten bulduğu sperm ve özel kitle çocuk sahibi oldu

33 yaşındaki Stephenie Taylor artık hayatında başka bir ilişki istemiyordu. Ancak dört yaşındaki oğlunun yalnız büyümesinden de rahatsızdı. Bu sebeple ona bir kardeş yapmak isteyen Taylor, işe ‘Just A Baby’ uygulamasında sperm donörü aramakla başladı.

Bu uygulama tıpkı flört uygulaması Tinder gibi bazı filtrelerle eşleştirmelere olanak veriyor. Ancak ‘Just A Baby’, Tinder’dan farklı olarak çocuk sahibi olmak isteyen yetişkinlerin kullandığı bir uygulama.

Taylor’ın bu uygulamada şansı yaver gitti ve donör bir gün içinde bulundu. Üç hafta sonra, yani Ocak 2020’de donör, spermiyle birlikte kadının evindeydi.

Ancak spermin yerleştirilmesi için gerekli özel işlem için, kliniklerin istediği fiyat çok yüksekti. Taylor internetten biraz daha araştırma yapıp alışveriş sitesi eBay’den özel bir yapay döllenme kiti sipariş etti. Bu işlem için birçok eğitim videosu izlediğini belirten kadının hamilelik testi üç hafta sonra pozitif çıktı.

Şimdi sağlıklı bir kız çocuğu sahibi olan Taylor, Daily Star‘a kızının ‘DNA katkıcısı’ ile büyüdüğünde görüşebileceğini söyledi: ”Tüm bunlara elektronik erişimim olmasaydı, bebeğim olmazdı. Tekrar anne olmak için sabırsızlanıyordum ve bu şekilde olduğu için de gurur duyuyorum.”

Taylor, donör hakkında ”Bir fincan çay içtik ve hava durumu hakkında sohbet ettik. İyi, sıcak ve arkadaş canlısı birisiydi” demekle yetindi.

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Ebebek
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