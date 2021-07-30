Quebec eyaletinin Sherbrooke bölgesinde 23 Temmuz'da itfaiye ekipleri, bir fabrikanın yanındaki çalılık alanda yangın çıkması üzerine harekete geçti.

Sherbrooke Polis Teşkilatı Emniyet Müdürü Danny McConnell, olay yerinde "görgü tanıklarının itfaiyecilere birinin bir silikon mankeni ateşe verdiğini" söylediğini belirtti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri polisten de destek istedi.

Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, itfaiye ve polis ekipleri yanmış vitrin mankenin kalıntılarını polis karakolunda kamunu erişimine kapalı çöp kutularına atmaya karar verdi.

Restorandaki mankenleri gerçek zannedenler polise Kovid-19 ihbarında bulundu

İtfaiye ekipleri silikondan yapılma mankeni çöp kutusuna attıktan yaklaşık 4 saat sonra polise kayıp ihbarı geldi. Polis bunun üzerine hakkında kayıp ihbarı yapılan kadının cep telefonu sinyallerini takip etti ve aracının yangının çıktığı bölgenin yakınında park halinde olduğunu tespit etti.

Bunun bir tesadüf olup olmadığını anlamak isteyen ve durumdan şüphelenen polisler, vitrin mankenini çöpten geri çıkarıp incelemeye aldı. Test sonuçlarında bunun aslında hakkında kayıp ihbarı yapılan kadının cansız bedeni olduğu anlaşıldı.

McConnell, "Bu durumdan ötürü gerçekten çok üzgünüz. Emin olun soruşturmayla ilgili tüm detaylar aileyle paylaşılıyor. Kalplerimiz, bu trajik durumda kadının ailesi, partneri ve çocuklarıyla" dedi.