Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve...
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kanlı Kavga: Az kalsın öldürüyordu
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...

"Bu durumdan ötürü gerçekten çok üzgünüz"

Polisler Kanada'da çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden bir kadının cesedini, vitrin mankeni zannederek çöpe attı.

30 Temmuz 2021 Cuma 22:45
101 Okunma
"Bu durumdan ötürü gerçekten çok üzgünüz"

Quebec eyaletinin Sherbrooke bölgesinde 23 Temmuz'da itfaiye ekipleri, bir fabrikanın yanındaki çalılık alanda yangın çıkması üzerine harekete geçti.

Sherbrooke Polis Teşkilatı Emniyet Müdürü Danny McConnell, olay yerinde "görgü tanıklarının itfaiyecilere birinin bir silikon mankeni ateşe verdiğini" söylediğini belirtti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri polisten de destek istedi.

Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, itfaiye ve polis ekipleri yanmış vitrin mankenin kalıntılarını polis karakolunda kamunu erişimine kapalı çöp kutularına atmaya karar verdi.

Restorandaki mankenleri gerçek zannedenler polise Kovid-19 ihbarında bulundu

İtfaiye ekipleri silikondan yapılma mankeni çöp kutusuna attıktan yaklaşık 4 saat sonra polise kayıp ihbarı geldi. Polis bunun üzerine hakkında kayıp ihbarı yapılan kadının cep telefonu sinyallerini takip etti ve aracının yangının çıktığı bölgenin yakınında park halinde olduğunu tespit etti.

Bunun bir tesadüf olup olmadığını anlamak isteyen ve durumdan şüphelenen polisler, vitrin mankenini çöpten geri çıkarıp incelemeye aldı. Test sonuçlarında bunun aslında hakkında kayıp ihbarı yapılan kadının cansız bedeni olduğu anlaşıldı.

McConnell, "Bu durumdan ötürü gerçekten çok üzgünüz. Emin olun soruşturmayla ilgili tüm detaylar aileyle paylaşılıyor. Kalplerimiz, bu trajik durumda kadının ailesi, partneri ve çocuklarıyla" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ, Delta varyantının 132 ülkede tespit edildiğini açıkladı
DSÖ, Delta varyantının 132 ülkede tespit edildiğini açıkladı
Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor
İtalya'da Covid-19 aşısı ilk kez iğnesiz şırıngayla yapıldı
İtalya'da Covid-19 aşısı ilk kez iğnesiz şırıngayla yapıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim