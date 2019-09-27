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Bu el hareketini yapan yandı: Nefret sembolü sayılacak

1913 yılında ABD'de kurulan İftira ve İnkarla Mücadele Birliği, ırkçılıkla ilgili el hareketleri listesine bir yenisini ekledi... Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan ve su altında "iyiyim" anlamına gelen el hareketi ırkçılığın sembolü olarak tanımlandı.

27 Eylül 2019 Cuma 14:01
Bu el hareketini yapan yandı: Nefret sembolü sayılacak

yaygın olarak kullanılan baş parmak ile işaret parmağının birbirine değdiği diğer üç parmağın da serbest kaldığı el hareketini yapan artık ABD’de ceza alabilecek. 1913 yılında ABD’de kurulan İftira ve İnkarla Mücadele Birliği, bu el hareketini Nazi selamıyla eş değerde gördüğünü duyurdu.

Bu el hareketinin özellikle beyazların oluşturduğu aşırı radikal beyaz örgütlerde yaygın olarak kullanıldığını aktaran kuruluş, “Bu el hareketinin kullanımı sosyal medyada şaka olarak başlamıştı fakat günümüzde bu hareket beyaz ırkçıların hegemonyası altına girdi ve onlar kullanıyor.

Avustralyalı ırkçı katil çıkarıldığı duruşmada açık açık el hareketi yaparak mesaj vermişti.

Avustralyalı ırkçı Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camide aralarında bir Türk’ün de olduğu 50 kişiyi öldürmüş ve çıkarıldığı mahkemede bu hareketi yapmıştı. ABD merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği isimli kuruluş bu el hareketinin ırkçılıkla bağlantılı olduğunu yetkililere bildirirken, bundan sonra ceza ve yasakların gelmesi çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ırkçıHaber
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