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Bu görüntü Rusya'nın yanı başında çekildi! Tarihinin en büyüğü olacak

25 Ekim'de Norveç'te başlayacak olan NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına katılacak olan ülkelerin askerleri ile askeri teçhizatlarının nakliyesi Danimarka ve İsveç'te trafiği felç etti. NATO tarihinin en büyük tatbikatında hedef, Rusya'nın 300 bin askerle yaptığı tatbikatın ardından yaşanacak olası bir duruma hızlıca müdahale etmek. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tatbikatın dostane olmadığını belirterek, önlem alınacağını açıkladı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:47
Bu görüntü Rusya'nın yanı başında çekildi! Tarihinin en büyüğü olacak

25 Ekim'de Norveç'te başlayacak olan NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına katılacak olan ülkelerin askerleri ile askeri teçhizatlarının nakliyesi Danimarka ve İsveç trafiğini felç etti.

25 Ekim'de Norveç'te başlayacak olan NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına katılacak olan 31 ülkeden yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla zırhlı aracın geçişleri Danimarka ve İsveç üzerinden başladı. Geçişlerin başlamasının ardından Danimarka'nın Jutland Adası'ndan Zeland'a burdan da İsveç'e giden otoyol ağını kullanan NATO birlikleri için güzergâh üzerinde alınan güvenlik önlemleri nedeni ile trafik felç oldu.

Farklı ülkelerden yola çıkarak Almanya üzerinden gelen ağır askeri vasıtalar, NATO tatbikatına katılmak üzere önce Danimarka'dan İsveç'e geçiyor daha sonra ise Norveç'e doğru ilerliyor.

NATO'NUN EN BÜYÜK TATBİKATI

Tatbikat, kısmen Kuzey Atlantik ile Baltık Denizi'nin çevresindeki bölgeler, İzlanda, Finlandiya ve İsveç'in hava sahası dâhil olmak üzere ana saha olarak Norveç'te gerçekleşecek. 45 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan tatbikat NATO'nun bu zamana kadar en büyük tatbikatı olarak değerlendiriliyor.

TATBİKAT SAVUNMA AMAÇLI

NATO yetkilileri müttefik Norveç'in egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı NATO birliklerinin buna askeri açıdan nasıl tepki vereceklerine dair bir alıştırmanın yapılacağını belirtti.

7 Kasım'a kadar sürecek olan tatbikatta 5. Madde olarak bilinen ve uygulanacak olan senaryo ise, olası bir NATO müttefikine dış güçler tarafından gerçekleştirilecek olan bir saldırıda nasıl müdahale edileceği.

Basına tatbikat ile ilgi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatı sadece savunma amaçlı olarak tanımladı. Stoltenberg, "NATO bu tatbikatla doğru birlikleri zamanında, doğru yere nakletme kapasitesini denetime tabi tutacak" ifadelerini kullandı.

RUSYA HEDEF DÜŞMAN

Yapılan açıklamalarda Rusya'nın geçen ay 300 bin asker ile dev bir tatbikat yaptığını duyurması üzerine NATO'nun gerçekleştirilecek tatbikatın Rusya ile yaşanacak olası bir askeri soruna odaklanacağını belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya yönetimi, NATO'nun tüm bu hazırlıklarının dostane bir yaklaşım sergilemediğini duyururken, ileride olası bir tehdit durumuna yönelik gereken önlemleri alacaklarını duyurdu. (İHA)

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RusyaHaber
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