Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95680
ALTIN
234.520
DOLAR
6.1425
STERLİN
8.0040
EURO
7.0431
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Bu kadarına da pes! Direksiyona maymunu geçirdi

Hindistan’da bir otobüs şoförü, yolcularla dolu otobüsün direksiyonunu bir maymuna bıraktı. O anların kaydedildiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoyu gören yetkililer, şoförü görevinden uzaklaştırdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:08
Bu kadarına da pes! Direksiyona maymunu geçirdi

Hindistan’ın güneydoğudaki eyaletlerinden Karnataka’da gerçekleşen olayda, M Prakash isimli şoför direksiyonun kontrolünü yanında oturan ve öğretmen olduğu belirtilen yolcuya ait evcil bir maymuna bıraktı.

O anların kaydedilmesi ve sosyal medyada yayılması sonrasında harekete geçen yetkililer, şoförü görevinden uzaklaştırdı.

Yerel ulaşım idaresi yetkilisi yaptığı açıklamada, sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını, hiçbir şoförün yolcuların hayatını riske atamayacağını vurguladı.

Otobüsteki görgü tanıkları maymunun ilk başta şoförün yanına oturduğunu, ancak daha sonra direksiyona atladığını ve şoförün de bu duruma izin verdiğini aktardı.

Sosyal medyadaki yorumlar ise kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri şoförü insan hayatını tehlikeye attığı için sorumsuzlukla suçlarken, kimileri ise adamın hayvan sevgisi dolayısıyla işinden edilmemesi çağrısı yaptı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
DireksiyonMaymunHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın konuştuğu olayda oklar ona çevrildi… Banksy ifşa mı oldu?
Dünyanın konuştuğu olayda oklar ona çevrildi… Banksy ifşa mı oldu?
Irak’ın kuzeyine hava harekâtı
Irak’ın kuzeyine hava harekâtı
Tarlada koşarken aslan yavrusu buldu
Tarlada koşarken aslan yavrusu buldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim