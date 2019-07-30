Bu nasıl insanlık! Çocuğu trenin önüne itti

Tüyler ürperten cinayet Almanya’nın Frankfurt şehrinde yaşandı.

Eritre asıllı olduğu belirtilen bir adam tren istasyonunda bekleyen anne ve çocuğunu raylara itti. Annenin son anda raylara düşmekten kurtulduğu ancak küçük çocuğun raylara düşerek feci şekilde can verdiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin Eritle asıllı adamın neden böyle vahşi bir eylemi gerçekleştirdiğini öğrenemeye çalışıyor.

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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer olay nedeniyle tatilini yarıda kesme kararı aldı.

Olay sonrası sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı paylaşımlar ise dikkat çekti.