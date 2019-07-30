Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Bu nasıl insanlık! Çocuğu trenin önüne itti

Frankfurt'taki ana istasyonda meydana gelen olayda 40 yaşındaki Eritreli bir adam 8 yaşındaki bir çocuğu tren geçtiği sırada raylara itti. Polis çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:52
Bu nasıl insanlık! Çocuğu trenin önüne itti

Tüyler ürperten cinayet Almanya’nın Frankfurt şehrinde yaşandı.

Eritre asıllı olduğu belirtilen bir adam tren istasyonunda bekleyen anne ve çocuğunu raylara itti. Annenin son anda raylara düşmekten kurtulduğu ancak küçük çocuğun raylara düşerek feci şekilde can verdiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin Eritle asıllı adamın neden böyle vahşi bir eylemi gerçekleştirdiğini öğrenemeye çalışıyor.

BAKAN DEVREDE

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer olay nedeniyle tatilini yarıda kesme kararı aldı.

Olay sonrası sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı paylaşımlar ise dikkat çekti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TrenHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya’yı sıcak vurdu
Japonya’yı sıcak vurdu
Etiyopya 'ağaç dikme rekoru' için sokaklarda
Etiyopya 'ağaç dikme rekoru' için sokaklarda
Neymar hakkındaki tecavüz soruşturması delil yetersizliğinden kapatıldı
Neymar hakkındaki tecavüz soruşturması delil yetersizliğinden kapatıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim