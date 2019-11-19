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Bu odada kalmak sudan ucuz! Tek bir şart var: Gece boyunca…

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Japonya'da bir girişimci, ülkenin en ucuz otel odasını hizmete soktu. Geceliği yaklaşık 6 lira olan odada kalmanın tek bir şartı var...

19 Kasım 2019 Salı 17:59
Bu odada kalmak sudan ucuz! Tek bir şart var: Gece boyunca…

Japonya’nın Fukuoka şehrinde hizmet veren Business Ryokan Asahi isimli otelin sahibi, ülkede eşine benzerine rastlanmayan bir girişime imza attı.

Müşteri sayısını ve sosyal medyada bilinirliğini artırmak isteyen otel sahibi, odalardan birinin ücretini gecelik 130 yen ( 6.83 TL) olarak belirledi.

Konaklama ücretlerinin pahalılığıyla bilinen ülkedeki en ucuz odalardan birini hizmete sunan otel yönetimi, buna karşılık tek bir şart koştu. Geceyi odada geçirecek olan müşteri, gece boyunca YouTube üzerinden canlı yayın yapılmasına müsaade edecek.

Otelden yapılan açıklamaya göre, odaya yerleştirilen kamera herhangi bir ses kaydı yapmıyor. Müşterilere kıyafetlerini değiştirmek için ortak kullanım alanı sunulurken, uyumak için ışığı kapatmalarına da izin veriliyor.

Sade bir tarzda dizayn edilen odada küçük bir masa, televizyon ve su ısıtıcı bulunuyor.

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