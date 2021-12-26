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Bu poponun maliyeti 900 bin TL

Kadınların dolgun kalçalara sahip olmasının maliyeti 900 bin TL.

26 Aralık 2021 Pazar 11:07
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Bu poponun maliyeti 900 bin TL
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Florida’dan Miami’ye giden kadınlar Brezilya’da poposu operasyonu yaptıktan sonra uçakta oturmayı reddettiler. Uçaktaki iki kadın olayın ardından dünya gündemine düştü. Koltuğa oturmayı reddeden kadınlar dizlerinin üstünde üç saat boyunca Miami’ye uçtu. 

Olaydan sonra popo kaldırma operasyonları tekrar gündeme geldi. Kadınların dolgun kalçalara erişme hayali popo kaldırma ameliyatlarındaki gerçekleşen müdahalelere olan ilgiyi arttırdı.

BREZİLYA POPOSU NEDİR

Özel yağ transfer teknikleri ile gerçekleştirilen ameliyat sayesinde daha dolgun ve yuvarlak popoya sahip olabilirsiniz. Popüler olan bu estetik operasyon sayesinde kalça bölgesinde dolgunluk yaratma imkânı elde edebilirsiniz. Popoya enjekte edilen yağlar sayesinde istediğiniz formu elde edebilirsiniz.

POPO BÜYÜDÜKÇE FİYATTA BÜYÜYOR

Brezilya popusunun fiyatları kişinin popo bölgesine yapılan işlemlere göre değişiyor. Yapılan analizler ve cerrahi işlemler sonucu fiyatın değişeceği biliniyor. Kişinin vücuduna ve popo büyüklüğüne göre fiyat da büyüyor. Popo protezi ameliyatı yaptırmak isteyenler için toplam maliyet 23 bin dolar (273 bin TL) ile 74 bin dolar (880 bin TL) arası değişiyor.

Anahtar Kelimeler:
Dolgun Kalça
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